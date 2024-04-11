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Trabzon’da tüpten kaynaklı patlama nedeniyle 1 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Trabzon’da tüpten kaynaklı patlama nedeniyle 1 kişi yaralandı

Trabzon’un Araklı ilçesinde tüpten sızan gaz nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

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