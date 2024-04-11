Sürücü kursu eğitmeni Aysu Öncel kazada öldü! 3 kişi yaralandı
Aydın'da, refüje çarpıp takla atan kamyonetin, sürücü kursu eğitmeni olan sürücüsü Aysu Öncel (29), hayatını kaybetti; yanındaki 3 kişi ise yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında, Nazilli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.
Nazilli'den Efeler ilçesi yönüne giden Aysu Öncel, kullandığı 48 BU 676 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan kamyonet refüje çarpıp, takla attı. Kamyonetin sürücüsü Öncel yaşamını yitirdi, yanındaki T.A., C.A. ve M.Y. ise hafif yaralandı.
İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
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