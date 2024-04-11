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Bursa'da seyir halindeki otomobil yandı!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Bursa’da seyir halindeki otomobil yandı!

Son dakika haberine göre Bursa'da otoyolda seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı kontrollü sağlandı. Aracın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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