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Kavşağı boks ringine çevirdiler

Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Kavşağı boks ringine çevirdiler

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki sürücü arasında kavşakta kavga çıktı. Elinde balonu ile olayın ortasında kalan ve ağlamaya başlayan küçük çocuğa aldırış etmeden kavgaya devam eden vatandaşları, çevredekiler güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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