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Şişli'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Şişli’de bir kişinin öldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Şişli'de, silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişiye, araçla gelen zanlılar tarafından ateş edildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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