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Canını hiçe saydı, motosikletin üzerine uzanarak seyretti

Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Canını hiçe saydı, motosikletin üzerine uzanarak seyretti

Elazığ’da bir sürücü kendi canını hiçe sayıp, motosikletin üzerine uzanarak seyretti.

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