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Isı yalıtım malzemelerinin olduğu kulübe yandı

Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Isı yalıtım malzemelerinin olduğu kulübe yandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ısı yalıtım malzemelerinin olduğu kulübede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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