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Seyir halindeki otomobil yandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Seyir halindeki otomobil yandı

Bursa'da otoyolda seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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