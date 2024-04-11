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Kontrolden çıkan araç sulama kanalına uçtu! Yer: Bursa

Giriş Tarihi: 11.04.2024 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
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Kontrolden çıkan araç sulama kanalına uçtu! Yer: Bursa

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu. Kanalda bulunan bir ağaca çarparak duran araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

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