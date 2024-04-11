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İzmir'de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 11.04.2024
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İzmir’de otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

İzmir'in Bergama ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Jandarma, otomobil sürücüsü M.Ö'yü gözaltına aldı.

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