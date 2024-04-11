Pamukkale’ye ziyaretçi akını! 50 bini aştı

Antalya'dan bayram ziyareti için ailesiyle kente gelen Ali Ağbaba, AA muhabirine, ilk kez geldiği Pamukkale'yi çok beğendiğini söyledi.

Ağbaba'nın kızı Ecrin Ağbaba ise böyle bir güzelliği yerinde gördüğü için kendini şanslı hissettiğini belirtti.