Pamukkale'ye ziyaretçi akını! 50 bini aştı
Türkiye'nin en önemli kültürel hazinelerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, 9 günlük tatilde ziyaretçi akınına uğradı. Tatilin ilk 6 gününde Pamukkale'yi 50 bin civarında turist ziyaret etti.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale, Ramazan Bayramı tatilinin 6 gününde 50 bin civarında turisti ağırladı.
Türkiye'nin önemli turistik merkezleri arasında yer alan ve travertenleri, şifalı termal suyu, çevresindeki antik kentlerle dört mevsim turist çeken Pamukkale'de, bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.
Pamukkale'yi, tatilin başladığı cumartesi gününden bu yana yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turist gezdi. Giriş kapılarındaki ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.
Ocak-mart döneminde 259 bin 19 kişinin ziyaret ettiği ören yerine gelenler, pamuk beyazlığındaki travertenlerde yürüdü, su dolu havuzlara girme şansı yakaladı.
Bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen turistler, güzel anılarını ölümsüzleştirdi. Her mevsim 36 derece sıcaklığa sahip antik havuza giren ziyaretçiler bölgedeki Hierapolis Antik Kenti'ni de gezme fırsatı buldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Rutubetli Duvarların Kabusu! Tek Bir Hamleyle Koku ve Leke Sorununa Çözüm!
- 47, 48, 50 yaş üstüne talih kuşu kondu! 1996 1999 2005 2009 sigorta girişi olana emeklilik piyangodan çıktı
- Hekimbaşı öyle bir şey yaptı ki… Osmanlı Padişahı bir anda can verdi: Cesedini mumyaladılar!
- Bahçıvanların gizli sırrı açığa çıktı! Toprağına ekleyin: Ertesi gün çiçeklensin
- Yeni Felaket Kapıda: 500 Kat Daha Kötü Bir Tehdit Yaklaşıyor! Bilim adamından Baba Vanga kehaneti
- Zeka Testi: Avcılardan Saklanan Geyiği 13 Saniyede Bulabilir misin? Süre Başladı...
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: Ders Yok! Ara Tatil Dönüşü 3 Gün Okullar Kapandı
- Arefe Günü Mesajları 2024 - Resimli | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa, resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...
- Arefe Günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve fazileti | Arefe Gecesi 1000 İhlas-ı şerif ne zaman okunur? Arapça-Türkçe okunuşu
- Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? 9 Nisan Salı günü özel sektör tatil mi? Bankalar, noter, resmi daireler çalışıyor mu?
- Arefe Günü Oruç Tutulur Mu? Ramazan Ayının Son Orucu Ne zaman? Arife Günü orucunun önemi...
- Dikkat Ustaları İş Başına! Köyde Gizlenmiş Leoparı Ancak Şahin Gözlüler Bulabiliyor