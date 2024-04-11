11 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de faytoncular arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Edirne'de faytoncular arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 11.04.2024
ABONE OL
Edirne’de faytoncular arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Edirne'de kavga eden iki faytoncu birbirini yaraladı. S.U, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki faytoncu arasında husumet olduğu ileri sürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA