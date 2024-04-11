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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Son dakika haberine göre Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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