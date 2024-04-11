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Bursa'da sosyal medya sevdasına canını hiçe saydı

Giriş Tarihi: 11.04.2024 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
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Bursa’da sosyal medya sevdasına canını hiçe saydı

Bursa'da otomobilin görüntü çekimini yapmak için kendi canlarını hiçe sayan gençler, trafiği tehlikeye soktu. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

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