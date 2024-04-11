Meke Gölü’nde gökkuşağı oluştu

Karapınar'da bulunan, kurumasına rağmen hala turistlerin uğrak noktası olan Meke Gölü'ne ziyarete gelenler ise yağmurla birlikte manzarayı izledi.

Yağmurun ardından güneşin kendisini göstermesi ile Meke Gölü'nün üzerinde gökkuşağı oluştu.