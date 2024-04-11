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Meke Gölü'nde gökkuşağı oluştu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Meke Gölü’nde gökkuşağı oluştu

Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü'nde yağan yağmur sonrası gökkuşağı oluştu.

İlçede başlayan dün öğle saatlerinde başlayan yağmur yağışı belirli aralıklarla devam etti.

Karapınar'da bulunan, kurumasına rağmen hala turistlerin uğrak noktası olan Meke Gölü'ne ziyarete gelenler ise yağmurla birlikte manzarayı izledi.

Yağmurun ardından güneşin kendisini göstermesi ile Meke Gölü'nün üzerinde gökkuşağı oluştu.

Göl ve oluşan gökkuşağı manzarası ilgiyle izlendi.

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