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Avcılar’da bekçiye silahlı saldırı 20 yaşındaki suç makinesi bekçiyi silahla vurdu ağır yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Avcılar’da bekçiye silahlı saldırı 20 yaşındaki suç makinesi bekçiyi silahla vurdu ağır yaralandı

Avcılar’da gece saatlerinde mahalle bekçileri tarafından durdurulan şahıs, silahla bekçiyi vurdu. Ağır yaralanan bekçi hastaneye kaldırılırken, 20 yaşındaki şüpheli şahısın 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

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