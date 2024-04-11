Adana hayalet şehre dönüştü! Bayramda caddeler boş kaldı

Adana'da Ramazan Bayramı sebebiyle caddeler boşaldı kent hayalet şehre döndü. Geçtiğimiz günlerde Bayram Arifesi sebebiyle şehrin bir çok yerinde yoğunluk yaşanırken Ramazan Bayramı'nın 2'inci gününde Adana hayalet şehre döndü.