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Adana hayalet şehre dönüştü! Bayramda caddeler boş kaldı

Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Adana hayalet şehre dönüştü! Bayramda caddeler boş kaldı

Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar tatil yerlerine akın ederken, Adana da hayalet şehre dönüşen iller arasında yer aldı. Bölgede birçok cadde boş kaldı.

Adana'da Ramazan Bayramı sebebiyle caddeler boşaldı kent hayalet şehre döndü. Geçtiğimiz günlerde Bayram Arifesi sebebiyle şehrin bir çok yerinde yoğunluk yaşanırken Ramazan Bayramı'nın 2'inci gününde Adana hayalet şehre döndü.

Bayramın ilk gününde aile ziyaretlerini yapan şehirde ki vatandaşlar ardından bayram iznini fırsat bilerek şehirden ayrıldı. Öte yandan vatandaşların şehirden ayrılmasıyla kent sokak hayvanlarına kaldı.

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