Adana hayalet şehre dönüştü! Bayramda caddeler boş kaldı
Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar tatil yerlerine akın ederken, Adana da hayalet şehre dönüşen iller arasında yer aldı. Bölgede birçok cadde boş kaldı.
Adana'da Ramazan Bayramı sebebiyle caddeler boşaldı kent hayalet şehre döndü. Geçtiğimiz günlerde Bayram Arifesi sebebiyle şehrin bir çok yerinde yoğunluk yaşanırken Ramazan Bayramı'nın 2'inci gününde Adana hayalet şehre döndü.
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