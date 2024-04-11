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Malatya'da 2 katlı ahşap ev çöktü; alt kattaki 6 büyükbaş kurtarıldı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Malatya’da 2 katlı ahşap ev çöktü; alt kattaki 6 büyükbaş kurtarıldı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çökme meydana geldi. Evin alt katında bulunan 6 büyükbaş sağ olarak çıkarıldı.

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