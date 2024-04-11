11 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İngiltere’de elektrikli bisiklet bomba patladı

İngiltere’de elektrikli bisiklet bomba patladı

Giriş Tarihi: 11.04.2024 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
ABONE OL
İngiltere’de elektrikli bisiklet bomba patladı

İngiltere’de tren istasyonunda bataryası patlayan elektrikli bisiklet alev aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA