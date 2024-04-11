Bagajda gören manken sandı! O anlar kamerada

Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobilin bagajında sehpa ile yolculuk yapan vatandaş şaşırttı. Sehpaya zarar gelmemesi için altına yatarak tutan şahsın yolculuğunu gören bir vatandaş ise o anları, "Adam hiç kımıldamıyor, manken olmasın bu?" diyerek cep telefonu ile kaydetti.





Şaşırtan yolculuk, Erenler ilçesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde kaydedildi. Otomobilin bagajına giren bir vatandaş, ilginç bir taşımacılık yöntemine imza attı.