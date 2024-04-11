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Kayseri’de polisin "dur" ihtarına uymadı! Alkollü sürücü yakalandı | 54 bin TL ceza yedi

Giriş Tarihi: 11.04.2024 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
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Kayseri’de polisin dur ihtarına uymadı! Alkollü sürücü yakalandı | 54 bin TL ceza yedi

Kayseri’de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Kaçarken 1 otomobile zarar veren sürücüye 54 bin 562 TL para cezası yazıldı.

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