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Bayram günü ısınmak isterken evinden oldu!

Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Bayram günü ısınmak isterken evinden oldu!

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 70 yaşındaki yaşlı adamın bayram günü ısınmak için evinde çalıştırdığı elektrikli battaniye yangına sebep oldu. Alev topuna dönen iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

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