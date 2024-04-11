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Aydın'da pikap takla attı: 1 ölü 3 yaralı

Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Aydın’da pikap takla attı: 1 ölü 3 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde refüje çarparak takla atan pikabın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden Öncel'in, sürücü kursu eğitmeni olduğu öğrenildi.

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