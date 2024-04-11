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Çorum'da yol verme kavgasında ortalık karıştı: 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2024 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
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Çorum’da yol verme kavgasında ortalık karıştı: 3 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde yol verme tartışması neticesinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

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