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Gaziantep'te sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor! Vatandaşlar zor anlar yaşıyor | A Haber ekibi Gaziantep'te...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 11.04.2024 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
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Gaziantep’te sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor! Vatandaşlar zor anlar yaşıyor | A Haber ekibi Gaziantep’te...

Gaziantep’te akşam saatinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatırken yollar göle döndü. Su dolan yolda ilerleyen sürücüler ise zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise dükkanların altına saklanarak korunmaya çalıştı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel sağanak yağışın devam ettiği Gaziantep'ten son durumu aktardı. İşte detaylar...

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