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Bursa'da çalıntı motosiklet ile geldi, başka bir motosiklet çaldı

Giriş Tarihi: 11.04.2024 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
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Bursa’da çalıntı motosiklet ile geldi, başka bir motosiklet çaldı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir hırsız, çalıntı motosiklet ile başka bir motosiklet almaya geldi. Çalıntı motosikleti bırakan hırsız, diğer motosiklet ile gözden kayboldu.

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