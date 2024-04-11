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Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Edirne’de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 yabancı uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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