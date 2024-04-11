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Bayram namazını fırsat bilen hırsızlar boş durmadı

Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Bayram namazını fırsat bilen hırsızlar boş durmadı

İstanbul Beylikdüzü'nde bayram namazını fırsat bilen hırsızlar, girdikleri dükkanda iş yeri sahibinin çocuklarına ait olan bisiklet, scooter ve akülü arabayı çalarak kayıplara karıştı.

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