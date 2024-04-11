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Beylikdüzü'nde Eğlence mekanı çıkışı kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Beylikdüzü’nde Eğlence mekanı çıkışı kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

İstanbul Beylikdüzü’nde bayramın ilk günü akşam saatlerinde eğlence mekanı çıkışında kadınlar arasında çıkan kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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