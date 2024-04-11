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Milli dalgıç Serkan Toprak ile ilgili kahreden detay! Nefes egzersizi yaparken hayatını kaybetmiş

Giriş Tarihi: 11.04.2024 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
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Milli dalgıç Serkan Toprak ile ilgili kahreden detay! Nefes egzersizi yaparken hayatını kaybetmiş

Acı olay Muğla'da yaşanmıştı. Milli dalgıç Serkan Toprak, kızıyla nefes egzersizi yaparken aniden fenalaştı. Kalp krizi geçiren Toprak, kurtarılamadı. Toprak'ın (45) 7-11 Mayıs tarihlerinde Edirne'de yapılacak olan 2024 Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığı ortaya çıktı. 18 yaşındaki kızı Toprak Toprak'ın sözleri ise herkesi ağlattı.

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