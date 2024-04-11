Milas’ta korku dolu anlar! İki grup arasında silahlı kavga: Sokak ortasında defalarca kurşun yağdırdı | O anlar kamerada

2 kişi önce birbirine sopalarla saldırdı. Birkaç kişinin saldırdığı gencin darp edilmesini önlemeye çalışan diğer kişiler de karşı grubun saldırısına uğradı. Kavganın devam ettiği sırada bir başka şahıs da, bulvarın karşısında başka bir şahsa defalarca silahla ateş etti.