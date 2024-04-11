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Milas'ta korku dolu anlar! İki grup arasında silahlı kavga: Sokak ortasında defalarca kurşun yağdırdı | O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 11.04.2024 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
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Milas’ta korku dolu anlar! İki grup arasında silahlı kavga: Sokak ortasında defalarca kurşun yağdırdı | O anlar kamerada

Muğla’nın Milas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü. İddiaya göre, 2 kişi önce birbirine sopalarla saldırdı. Birkaç kişinin saldırdığı gencin darp edilmesini önlemeye çalışan diğer kişiler de karşı grubun saldırısına uğradı. Kavganın devam ettiği sırada bir başka şahıs da, bulvarın karşısında başka bir şahsa defalarca silahla ateş etti. Herkesi şaşkına çeviren olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildiği öğrenildi. Olayda yaralıların olduğu öğrenilirken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Hacı Abdi Mahallesi 23 Nisan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anlaşmazlık olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

2 kişi önce birbirine sopalarla saldırdı. Birkaç kişinin saldırdığı gencin darp edilmesini önlemeye çalışan diğer kişiler de karşı grubun saldırısına uğradı. Kavganın devam ettiği sırada bir başka şahıs da, bulvarın karşısında başka bir şahsa defalarca silahla ateş etti.



Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan şahıs, güçlükle bir apartmanın dibine sığınırken, saldırgan ise tekrar kalabalığa karışıp kavgaya devam etti.




O ANLAR KAMERADA
Herkesi şaşkına çeviren olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildiği öğrenildi. Olayda yaralıların olduğu öğrenilirken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.



TAHKİKAT SÜRÜYOR
Bölgede gerginliğin devam ettiği, olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi.

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