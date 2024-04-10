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Uşak'ta gölete düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 10.04.2024
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Uşak’ta gölete düşen otomobilde 1 kişi ölü bulundu

Uşak'ta Yeşil Karaağaç Mahallesi'nde vatandaşlar Karaağaç Göleti'ne batmış otomobil görürken hemen ekiplere haber verildi. Ekipler bölgede yaptığı incelemede 1 kişi ölü bulunduğunu bildirdi.

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