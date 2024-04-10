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190 türde 23 bin 794 kuş halkalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
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190 türde 23 bin 794 kuş halkalandı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) kuşların göçleri, üremeleri, hayatta kalma başarıları gibi verilerin elde edilmesine yönelik yürütülen halkalama çalışmaları kapsamında, 2023 yılında 190 türde 23 bin 794 kuş halkalandı.

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