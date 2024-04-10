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Elazığ’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Giriş Tarihi: 10.04.2024
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Elazığ’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Elazığ’da sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

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