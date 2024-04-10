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Tekirdağ'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 10.04.2024
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Tekirdağ’da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Büyük korku yaşayan bina sakinleri kendilerini dışarı attı.

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