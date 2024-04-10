İzmir'e "kapıda vize" dopingi! Vatandaşlar akın etti

İzmir'in Çeşme ilçesi Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bu yıl da en çok tercih edilen destinasyonlardan oldu. Açık otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Bu bayramda vatandaşlar tatili bölerek kullanmayı tercih ediyor. Kapı vizesi uygulamasının başlamasıyla 2-3 gün Çeşme, 1-2 gün Sakız Adası tatili planlarının yanı sıra, aynı noktadan farklı destinasyonları bir arada kullanıyorlar. Bayramdan mutluyuz" dedi.

İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Çeşme ilçesi, 9 günlük bayram tatili nedeniyle Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen tatilcilerin akınına uğradı. Kapıda vize uygulaması kapsamında tatilinin bir kısmını Yunan adalarında geçirmek için gelen ve tura çıkmak isteyen tatilciler de uzun kuyruklar oluşturdu.