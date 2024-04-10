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Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 10.04.2024
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Mardin’de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

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