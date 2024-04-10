Sakarya’da aile faciası! Büyük oğul dehşet saçtı: Çok sayıda ölü var | Aileden geriye fotoğrafları kaldı

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çelik ailesinin cansız bedenleri hastane morguna sevk edildi. Durumu haber alarak bölgeye gelen ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Öte yandan, hayatını kaybedenlerden geriye ise fotoğrafları kaldı. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor.

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