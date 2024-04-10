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Sakarya'da aile faciası! Büyük oğul dehşet saçtı: Çok sayıda ölü var | Aileden geriye fotoğrafları kaldı

Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
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Sakarya’da aile faciası! Büyük oğul dehşet saçtı: Çok sayıda ölü var | Aileden geriye fotoğrafları kaldı

Sakarya'da adeta bir aile dehşeti yaşandı. Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde yaşanan kavga kan dondurdu. Mal varlığı sebebiyle başladığı öne sürülen aile katliamında; büyük oğul, üvey annesini ve öz babasını evde silahla, kardeşi ise ağabeyini sokak ortasında kesici aletle öldürdü. 3 kişinin hayatını kaybettiği aileden ise geriye fotoğrafları kaldı.

Sakarya'da kan donduran bir aile faciası yaşandı.

Olay, Hendek ilçesi Akova Mahallesi'nde bulunan Hantek Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde mal varlığı sebebiyle kavga çıktı.

Konutların ikinci katında bulunan ev içerisinde çıkan kavgada Mevlüt Çelik, yanında bulunan silah ile üvey annesi Melek Çelik'i ve öz babası Vahdettin Çelik'i öldürdü.

Durumu haber alarak olay yerine gelen Selçuk Çelik ise sokak ortasında karşılaştığı ağabeyi Mevlüt Çelik ile kavga etmeye başladı.

Kavga esnasında Selçuk Çelik, Mevlüt Çelik'i kesici aletle öldürdü. Bu esnada Mevlüt Çelik'in silahından çıkan kurşun, Selçuk Çelik'i omzundan yaraladı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında Selçuk Çelik, hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çelik ailesinin cansız bedenleri hastane morguna sevk edildi. Durumu haber alarak bölgeye gelen ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Öte yandan, hayatını kaybedenlerden geriye ise fotoğrafları kaldı. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor.

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