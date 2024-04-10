10 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Elazığ’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 10.04.2024
ABONE OL
Elazığ’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Tüm Elazığ’ı etkisi altına alan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Elazığ'da sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ'da gece sağanak kısa süreli etkili oldu. Sağanakla birlikte birlikte peş peşe şimşekler çakmaya başladı. Tüm Elazığ'ı etkisi altına alan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA