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Sakarya’da aile katliamı! Mal kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 3 ölü

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
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Sakarya’da aile katliamı! Mal kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 3 ölü

Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde mal varlığı sebebiyle yaşanan kavgada büyük oğul, üvey annesini ve öz babasını evde silahla, kardeşi ise ağabeyini sokak ortasında kesici aletle öldürdü. 3 kişinin hayatını kaybettiği aileden ise geriye fotoğrafları kaldı.

Kan donduran olay, Hendek ilçesi Akova Mahallesi'nde bulunan Hantek Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde mal varlığı sebebiyle kavga çıktı.

ÜVEY ANNESİ VE ÖZ BABASINI ÖLDÜRDÜ

Konutların ikinci katında bulunan ev içerisinde çıkan kavgada Mevlüt Çelik, yanında bulunan silah ile üvey annesi Melek Çelik'i ve öz babası Vahdettin Çelik'i öldürdü.

AĞABEYİNİ SOKAKTA KATLETTİ

Durumu haber alarak olay yerine gelen Selçuk Çelik ise sokak ortasında karşılaştığı ağabeyi Mevlüt Çelik ile kavga etmeye başladı.

CAN VERİRKEN KURŞUN SIKTI

Kavga esnasında Selçuk Çelik, Mevlüt Çelik'i kesici aletle öldürdü. Bu esnada Mevlüt Çelik'in silahından çıkan kurşun, Selçuk Çelik'i omzundan yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında Selçuk Çelik, hastaneye kaldırıldı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çelik ailesinin cansız bedenleri hastane morguna sevk edildi. Durumu haber alarak bölgeye gelen ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

GERİ FOTOĞRAFLAR KALDI

Sakarya'da bayram öncesi yaşanan ve 3 kişinin can verdiği olaydan geriye hayatını kaybedenlerden geriye ise fotoğrafları kaldı.

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