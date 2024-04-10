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Bursa'da 22 yaşındaki kapkaççı ablasının evinde yakalandı

Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
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Bursa’da 22 yaşındaki kapkaççı ablasının evinde yakalandı

Bursa'da bir kadının çantasını çalan 22 yaşındaki kapkaççı, polisin sıkı takibi sonucu ablasının evinde kıskıvrak yakalandı.

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