Önce emanet sonra ihanet! İzmir'de kan donduran cinayet
İzmir'de Fuat Kök isimli şahıs açılan ateş sonucu öldürülürken, olayla ilgili yürütülen soruşturmada cinayetin "kıskançlık" nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. M.Ç. isimli bir şahsın, hapise girerken "Karım sana emanet" dediği Fuat Kök ile eşinin arasında ilişki olduğunu öğrendiği ve bu nedenle cinayeti işlediği iddia edildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde evine giderken motosikletten açılan yaylım ateşi sonucu bacaklarına 6 kurşun isabet eden 45 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüphelinin, kısa süre önce cezaevinde olduğu ve karısını emanet ettiği arkadaşı ile eşinin ilişkisi olduğu iddiasıyla cinayeti işlediği öğrenildi.
Olay dün akşam saat 20.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi Tarla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine giden Fuat Kök (45), motosiklette bulunan kişi veya kişilerce yaylım ateşine tutuldu.
Bacağına 6 kurşun isabet eden Kök kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Fuat Kök, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kök'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
'KARIM SANA EMANET' DEDİĞİ ARKADAŞI İLE KARISININ İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞ
Olay sonrası kaçan cinayet zanlısı M.Ç. ile, zanlıya yardım ettiği değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.
M.Ç.'nin daha önce başka bir suçtan cezaevine girerken, arkadaşı Fuat Kök'e 'Karım sana emanet' dediği, daha sonra da karısı ile Kök'ün ilişkisi olduğunu öğrendiği ve cezaevinden çıktığında da cinayeti bu yüzden işlediğini söylediği öne sürüldü. M.Ç. ile birlikte gözaltına alınan toplam 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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