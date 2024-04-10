Önce emanet sonra ihanet! İzmir’de kan donduran cinayet

Bacağına 6 kurşun isabet eden Kök kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Fuat Kök, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kök'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.