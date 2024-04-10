10 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Beylikdüzü'nde dehşet anları kameraya yansıdı

Beylikdüzü'nde dehşet anları kameraya yansıdı

Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
ABONE OL
Beylikdüzü’nde dehşet anları kameraya yansıdı

Beylikdüzü'nde alışveriş yapmak için büfeye doğru yürüyen adama pitbull cinsi köpek saldırdı. Hastaneye kaldırılan adamın bacağına 28 dikiş atıldığı öğrenilirken, dehşet anları kameraya yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA