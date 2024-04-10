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Malatya’da asrın felaketinin izleri siliniyor

Giriş Tarihi: 10.04.2024
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Malatya’da asrın felaketinin izleri siliniyor

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya’da 30 bin konutun yıkımı Vali Ersin Yazıcı’nın göreve gelmesi ile gerçekleştirildi. Yıkımlar bir taraftan sürerken, kent merkezindeki yaralar devlet eli ile sarılmaya çalışılıyor.

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