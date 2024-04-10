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Niğde’de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
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Niğde’de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Niğde-Kayseri yolunda etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi. Kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

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