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Isparta'da feci kaza! İki otomobil ve motosiklet çarpıştı: Çok sayıda yaralılar var

Giriş Tarihi: 10.04.2024
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Isparta’da feci kaza! İki otomobil ve motosiklet çarpıştı: Çok sayıda yaralılar var

Isparta’nın Gelendost ilçesinde bir motosiklet ve iki otomobilin karıştığı kazada 2’si ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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