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Gaziantep’te otobüs sürücüsünden yürekleri ısıtan bayram harçlığı sürprizi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
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Gaziantep’te otobüs sürücüsünden yürekleri ısıtan bayram harçlığı sürprizi

Gaziantep’te Büyükşehir belediye otobüsü sürücüsünün çocuk yolculara yaptığı anlamlı jest yürekleri ısıttı.

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