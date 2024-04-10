Kafa kafaya çarpıştılar! Tokat’ta feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 8 yaralı

8 yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan Duran Çakmak, Eslem Altay ve Ayşe Altay'ın ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN