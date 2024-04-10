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Kafa kafaya çarpıştılar! Tokat'ta feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 8 yaralı

Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
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Kafa kafaya çarpıştılar! Tokat’ta feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 8 yaralı

Tokat'ta öğle saatlerinde karşı yönden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araçlarda bulunanlardan 1'i hayatını kaybederken, 3'ü ağır 8 kişi ise yaralandı.

Tokat'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 14.00 sıralarında Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Niksar ilçesi yönüne giden Selcen Altay yönetimindeki 60 AAP 108 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ferhat Çakmak yönetimindeki 60 ADR 167 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki Nazife Çakmak olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Naimi Altay, Ebrar Altay, Eslem Altay, Ayşe Altay, Duran Çakmak ve Melisa Çakmak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

8 yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan Duran Çakmak, Eslem Altay ve Ayşe Altay'ın ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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