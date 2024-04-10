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Kurubaş Geçidi’nde yoğun sis etkili oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
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Kurubaş Geçidi’nde yoğun sis etkili oldu

Van’da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiledi.

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