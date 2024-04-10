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Depremde ailesini kaybeden acılı babanın sözleri yürek yaktı

Giriş Tarihi: 10.04.2024
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Depremde ailesini kaybeden acılı babanın sözleri yürek yaktı

Adana'da depremde bütün ailesini kaybeden Fatih Karaca, “Dünya kadar malım olsa ne yazar, bayramda boynuma sarılan bir evladım kalmadı” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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